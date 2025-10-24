В покерной афере Чонси Биллапса использовались специальные контактные линзы, меченые карты и стол с рентгеновскими лучами

Стали известны некоторые подробности преступной деятельности Биллапса.

Участники незаконной схемы игры в покер, с которой связан Чонси Биллапс, полагались на необычные гаджеты, такие как специальные контактные линзы, меченые карты и стол с рентгеновскими лучами, чтобы жульничать и отслеживать информацию во время партий. Сообщается, что ущерб в результате аферы составил около 7 миллионов долларов.

По данным властей США, в рамках этой схемы были арестованы 31 человек в 11 штатах, и у нее были связи с американско-сицилийской мафией «Коза Ностра».

Хотя в обвинительном заключении ФБР указан ущерб в размере 7,15 миллиона долларов, официальные лица заявляют, что могут быть и дополнительные потери, которые еще не доказаны.

Также возможно, что эта схема действовала дольше, чем шестилетний период, описанный в обвинительном заключении.