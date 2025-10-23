Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»

«Жальгирис» потерял Уильямса-Госса в матче Евролиги.

31-летний разыгрывающий покинул матч против «Барселоны» уже в начале первой четверти из-за травмы подколенного сухожилия. После этого Уильямс-Госс не смог продолжить игру и больше на площадке не появлялся. Степень серьезности травмы пока неизвестна.

Американец успел набрать первые четыре очка «Жальгириса », но вскоре после одного из проходов начал испытывать дискомфорт. Он провел на паркете всего 1 минуту 25 секунд, после чего намеренно сфолил, чтобы покинуть встречу.

В этом сезоне Евролиги Уильямс-Госс приняль участие в шести матчах, набирая в среднем 11,5 очка, 2 подбора и 1,5 передачи за 19 минут на площадке.