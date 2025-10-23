1

«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27

Ноа Клауни получил продление соглашения.

«Нетс» воспользовались опцией команды на сезон-2026/27 в договоре форварда Ноа Клауни. Для 21-баскетболист это четвертый год по контракту. Клауни будет получать 5,4 млн долларов в следующем году.

В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 46 матчах «Бруклина», набирая в среднем 9,1 очка, 3,9 подбора и 0,9 передачи за 23 минуты на площадке.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1597 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NetsDaily в соцсети X
