«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27

Ноа Клауни получил продление соглашения.

«Нетс» воспользовались опцией команды на сезон-2026/27 в договоре форварда Ноа Клауни . Для 21-баскетболист это четвертый год по контракту. Клауни будет получать 5,4 млн долларов в следующем году.

В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 46 матчах «Бруклина », набирая в среднем 9,1 очка, 3,9 подбора и 0,9 передачи за 23 минуты на площадке.