«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
Ноа Клауни получил продление соглашения.
«Нетс» воспользовались опцией команды на сезон-2026/27 в договоре форварда Ноа Клауни. Для 21-баскетболист это четвертый год по контракту. Клауни будет получать 5,4 млн долларов в следующем году.
В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 46 матчах «Бруклина», набирая в среднем 9,1 очка, 3,9 подбора и 0,9 передачи за 23 минуты на площадке.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1597 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NetsDaily в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости