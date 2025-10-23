Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
Тренер «Олимпиакоса» опроверг информацию о поиске замен травмированным игрокам.
«Хочу сказать, что, судя по тому, что я читаю с начала лета, лишь около 5% всех трансферов, которые приписывают «Олимпиакосу», были основаны на реальном интересе с нашей стороны. Я призываю людей быть немного более скептичными, когда они читают, что мы подписал какого-то игрока», – сказал Барцокас.
Несмотря на череду травм в последние недели, главный тренер «Олимпиакоса» опроверг большинство слухов о возможных подписаниях клуба.
«Я ничего не просил у руководства», – подчеркнул 60-летний специалист.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1568 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости