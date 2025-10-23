Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»

Тренер «Олимпиакоса» опроверг информацию о поиске замен травмированным игрокам.

«Хочу сказать, что, судя по тому, что я читаю с начала лета, лишь около 5% всех трансферов, которые приписывают «Олимпиакосу», были основаны на реальном интересе с нашей стороны. Я призываю людей быть немного более скептичными, когда они читают, что мы подписал какого-то игрока», – сказал Барцокас .

Несмотря на череду травм в последние недели, главный тренер «Олимпиакоса » опроверг большинство слухов о возможных подписаниях клуба.

«Я ничего не просил у руководства», – подчеркнул 60-летний специалист.