0

Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»

Главный тренер «Орландо» отметил прогресс 24-летнего форварда.

«В этой игре Тристан делал именно то, что нам нужно от него в течение всего сезона: умение выходить на площадку и точно бросать в нужные моменты, играя с высокой уверенностью в себе. Летние игры за сборную Германии пошли ему на пользу – он стал гораздо лучше понимать наши требования. Теперь он выходит на площадку без страха и играет с настоящей уверенностью», – сказал Джамал Мозли.

В победном матче против «Майами» (125:121), Тристан Да Силва набрал 16 очков за 18 минут игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Орландо»
