Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
Главный тренер «Орландо» отметил прогресс 24-летнего форварда.
«В этой игре Тристан делал именно то, что нам нужно от него в течение всего сезона: умение выходить на площадку и точно бросать в нужные моменты, играя с высокой уверенностью в себе. Летние игры за сборную Германии пошли ему на пользу – он стал гораздо лучше понимать наши требования. Теперь он выходит на площадку без страха и играет с настоящей уверенностью», – сказал Джамал Мозли.
В победном матче против «Майами» (125:121), Тристан Да Силва набрал 16 очков за 18 минут игрового времени.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1625 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Орландо»
