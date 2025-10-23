«Реал» интересуется Алексеем Ленем

Испанский клуб ищет замену Бруну Фернанду после неубедительного старта сезона.

По данным Mundo Deportivo, 32-летний Алексей Лень , ранее выступавший за «Лейкерс», стал одним из основных кандидатов на усиление состава мадридского «Реала ».

Команда Серджо Скариоло испытывает серьезные трудности в нынешнем сезоне, и одной из ключевых проблем остается неопределенность на позиции центрового. Бруну Фернанду , который должен был образовать мощный дуэт с Эду Таварешом, пока не оправдывает ожиданий тренерского штаба. По информации источника, в клубе уже рассматривают возможность расторжения контракта с ангольским игроком.

Примечательно, что у Алексея Леня уже есть опыт совместной работы со Скариоло: в сезоне-2020/21 они пересекались в «Торонто», где итальянский специалист занимал должность ассистента главного тренера, а Лень провел 13 матчей за команду.