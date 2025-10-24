0

«Не знаком с таким». Шакил О’Нил не знал, что Дэвид Адельман – главный тренер «Денвера»

Телеведущий не утруждает себя запоминанием всех имен.

Во время предматчевого обсуждения в шоу «Inside the NBA» на экране появилась графика с новичками «Наггетс», О’Нил дал краткий анализ каждого игрока. Последней фамилией в списке был новый главный тренер «Денвера», Дэвид Адельман, которого Дизель, по-видимому, принял за нового приобретенного игрока.

О’Нил заявил, что он «не знаком» с Адельманом, что вызвало смех у Кенни Смита, который ответил: «Шутишь что ли? Это тренер».

Адельман был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Наггетс» после увольнения Майкла Мэлоуна в конце сезона-2024/25. Затем в это межсезонье он стал полноценным главным тренером, но, похоже, О’Нил пропустил эту новость.

«Я не знаю, кто это», – сказал легендарный центровой, в то время как Эрни Джонсон, Чарльз Баркли и Смит смеялись.

«Послушайте, я вам вот что скажу. Есть 27 команд, я не буду запоминать 27 тренеров», – парировал О’Нил, после чего ему напомнили, что в НБА на самом деле 30 команд.

