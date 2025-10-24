Дрэймонд Грин отговорил «Голден Стэйт» от обмена Лаури Маркканена в дедлайн-2025
Грин советовал руководству не выменивать финна.
По информации Энтони Слейтера из ESPN, Дрэймонд Грин убедил руководителей «Уорриорс», что цена за приобретение Маркканена – несколько драфт-пиков и молодых игроков – является слишком высокой.
«Я большой поклонник игры Маркканена, – сообщил Грин. – Но я считаю, что если вы хотите совершить нечто настолько масштабное, вы должны быть уверены, что это правильный ход. Обычно невозможно выиграть в таких сделках у Дэнни Эйнжда. Я сужу по истории».
Грин поделился своими опасениями напрямую с генменеджером Майком Данливи и владельцем клуба Джо Лэйкобом, подчеркнув важность стратегического подхода к будущим активам.
