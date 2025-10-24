  • Спортс
  • Джефф Тиг: «Каждый раз, когда ты говоришь что-то о Леброне, тебе звонят его люди и говорят: «Эй, чувак, попридержи-ка коней»
5

Тиг утверждает, что окружение Джеймса следит за всеми, кто высказывается о нем.

«Каждый раз, когда ты говоришь что-то о Леброне, тебе звонят его люди и говорят: «Эй, чувак, попридержи-ка коней. Ты рассказываешь веселые истории и все такое, но оставь Леброна в покое». И я имею в виду, что это серьезные люди, которые говорят типа: «Что-то ты слишком разошелся».

От них ничто не ускользает. Весь их лагерь... они управляют лигой!» – заявил Тиг.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2024 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club 520
logoЛеброн Джеймс
logoДжефф Тиг
logoНБА
