Джефф Тиг: «Каждый раз, когда ты говоришь что-то о Леброне, тебе звонят его люди и говорят: «Эй, чувак, попридержи-ка коней»
Тиг утверждает, что окружение Джеймса следит за всеми, кто высказывается о нем.
«Каждый раз, когда ты говоришь что-то о Леброне, тебе звонят его люди и говорят: «Эй, чувак, попридержи-ка коней. Ты рассказываешь веселые истории и все такое, но оставь Леброна в покое». И я имею в виду, что это серьезные люди, которые говорят типа: «Что-то ты слишком разошелся».
От них ничто не ускользает. Весь их лагерь... они управляют лигой!» – заявил Тиг.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club 520
