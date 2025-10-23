Честно? Даже когда я это писал, внутри было странное ощущение. Как будто я смотрю на чью-то историю со стороны.

Но это моя история.

Завтра мой первый матч в НБА. «Бруклин» сыграет с «Шарлотт». Я очень рад, что удалось вернуться в строй к началу чемпионата, а предсезонный матч против «Торонто» стал для меня первым с основным составом «Нетс» (всем, кто смотрел этот матч из России, спасибо за поддержку!).

Иногда хочется услышать родную речь, просто посидеть с друзьями и родными, пообщаться. Чтобы быть на связи с болельщиками из России я завел блог здесь, на Спортс″, и веду свой личный канал в телеграме . Также в сообществе ВК моя команда и близкие мне люди будут публиковать самые актуальные новости, обязательно подписывайтесь!.

В первые недели в США я понял, насколько важно быть не только готовым физически, но и уметь переключаться. Жизнь спортсмена здесь – это не только баскетбол. Это постоянное движение: от тренировочного зала к интервью, от интервью на командное собрание, потом – восстановление, сон. И так по кругу!

Как только я приехал в Нью-Йорк, начал немного снимать на личную камеру, это помогает расслабиться и переключиться.

По возможности стараюсь проводить свободное время, гуляя по улицам, катаясь на велосипеде в хорошую погоду, посещая знаковые места города. В Нью-Йорке очень атмосферно и людно.

Первый день в тренировочном центре «Бруклина» был уже давно, но, признаюсь, это как открыть дверь в другой мир. Скорость игры, внимание к деталям, темп. Здесь нет мелочей: каждый пас, каждый шаг, каждый взгляд читается мгновенно.

Многие спрашивают: «Ты в шоке? Это же НБА».

Нет. Я не в шоке – я готов.

Годы работы в России, сезоны в Испании, международные турниры – все это было очень хорошей подготовкой.

Да, темп здесь выше. Да, конкуренция жестче. Да, уровень ответственности максимальный. Но это именно та среда, в которую я хотел попасть.

На площадке я почувствовал не страх, а азарт. Желание вписаться, доказывать, расти. Ты не думаешь о том, что против тебя играют суперзвезды. Ты просто делаешь то, ради чего работал всю жизнь.

Когда я впервые взял в руки мяч, я не думал про НБА. Я просто играл – с друзьями, на улице, в зале.

Потом начались турниры, поездки, первые победы и поражения, тяжелые тренировки, и в какой-то момент все это сложилось в одну траекторию.

Сейчас я понимаю: я представляю не только себя. За моей спиной – родители, семья, друзья, тренеры, агентство, болельщики. И вся российская баскетбольная школа. Каждый, кто работал со мной, кто поддерживал, кто просто верил – вы часть этого пути. Спасибо вам.

Обещаю, ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. Я не строю иллюзий: впереди будет много сложного. Надо работать над броском, дриблингом, набирать мышечную массу, много работать на тренировках. Но это именно то, чего я хотел – вызовы, рост, развитие, баскетбол самого высокого уровня.

В ближайших записях своего блога на Спортсе″ я хочу показать вам закулисье этой новой жизни: тренировки, распорядок дня, команду, город, первые матчи.

Постараюсь рассказать все как живую историю – такую, какая она есть на самом деле.

Спасибо, что читаете. Спасибо, что рядом.

Погнали дальше!

Блог Егора Дёмина в телеграме

Сообщество Егора Дёмина ВКонтакте