Джимми Батлер набрал 33 очка в победном матче с «Кливлендом» Митчелла
«Майами» в пятницу взял верх над «Кливлендом» со счетом 119:115.
В активе лидера «Хит» Джимми Батлера 33 очка, 5 подборов и 3 передачи при 12 из 16 с игры за 35 минут.
В составе «Кавальерс» звездный защитник Донован Митчелл набрал 42 очка, 3 подбора и 4 передачи при 15 из 30 с игры за 43 минуты.
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