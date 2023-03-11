« » в пятницу взял верх над « » со счетом 119:115.

В активе лидера «Хит» 33 очка, 5 подборов и 3 передачи при 12 из 16 с игры за 35 минут.

В составе «Кавальерс» звездный защитник набрал 42 очка, 3 подбора и 4 передачи при 15 из 30 с игры за 43 минуты.

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Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили