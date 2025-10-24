Брайан Уиндхорст: «НБА придется объясниться, почему она позволила Терри Розиру продолжать играть»

Инсайдер ESPN намекает, что лига могла пытаться замять скандал.

«В марте 2023-го букмекеры зафиксировали подозрительные ставки в тот же день, когда внезапно поступили сотни тысяч долларов на то, что Розир наберет мало очков в относительно незначительном матче с участием «Шарлотт».

Букмекеры это зафиксировали, сообщили в НБА, и, угадайте что? Розир не играл до конца сезона. Травму он симулировал, так что дело было не в ней; это НБА отстранила его.

Защитные меры НБА и букмекеров сработали, они это отследили. Но Джонтэй Портер, например, был признан виновным и вышвырнут из лиги в течение нескольких недель. А Розир – нет. И я не знаю, виновен ли Розир; очевидно, НБА не считала, что он виновен, иначе бы не позволила ему играть.

Но обвинительное заключение ФБР подразумевает, что существовала целая группа соучастников: его кузены, их друзья и так далее, вплоть до мелких сошек, которые выиграли на этой ставке, а затем сразу же поставили свой выигрыш на другую игру и спустили все.

НБА либо не узнала об этом, либо знала, но все равно его оправдала; им придется объясниться по этому поводу», – заключил Уиндхорст.