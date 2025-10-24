Стивен Эй Смит: «Не имел в виду, что расследование незаконно. Просто заметил, что пощады от президента не будет»

Стивен Эй Смит уточнил свою позицию по громкому делу ФБР.

Ведущий ESPN ранее связал крупное расследование мошенничества на ставках и подпольного покера с именем президента Дональда Трампа , объяснив активность правоохранительных органов давними сложными взаимоотношениями действующего президента со спортивными лигами.

Директор ФБР Кэш Патель назвал это мнение «самым глупым из тех, которые он слышал».

Смит уточнил свое заявление.

«Тут нечего предупреждать. Никогда не отрицал хода следствия и понимаю, что оно длилось годы. Просто заметил, что Трамп не будет его ограничивать. Он не пощадит никого, пойдет до конца, никаких игр. У меня нет никаких мыслей по поводу законности дела. Я с ним просто не знаком», – заключил телеведущий.