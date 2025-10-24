  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стивен Эй Смит: «Не имел в виду, что расследование незаконно. Просто заметил, что пощады от президента не будет»
2

Стивен Эй Смит: «Не имел в виду, что расследование незаконно. Просто заметил, что пощады от президента не будет»

Стивен Эй Смит уточнил свою позицию по громкому делу ФБР.

Ведущий ESPN ранее связал крупное расследование мошенничества на ставках и подпольного покера с именем президента Дональда Трампа, объяснив активность правоохранительных органов давними сложными взаимоотношениями действующего президента со спортивными лигами.

Директор ФБР Кэш Патель назвал это мнение «самым глупым из тех, которые он слышал».

Смит уточнил свое заявление.

«Тут нечего предупреждать. Никогда не отрицал хода следствия и понимаю, что оно длилось годы. Просто заметил, что Трамп не будет его ограничивать. Он не пощадит никого, пойдет до конца, никаких игр. У меня нет никаких мыслей по поводу законности дела. Я с ним просто не знаком», – заключил телеведущий.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2024 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Стивена Эй Смита
происшествия
logoДональд Трамп
logoНБА
logoСтивен Эй Смит
