Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка

Еврокубок назвал самого ценного игрока четвертых матчей.

Им стал центровой Душан Милетич из румынского «Клужа».

Милетич набрал 17 очков, реализовав 7 из 8 двухочковых бросков и 3 из 5 штрафных в победном матче с «Венецией» (103:102 ОТ). На его счету также 13 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.

«Клуж» идет в Еврокубке с результатом 2-2. Милетич набирает 13,5 очка, 9,8 подбора, 2,8 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
