Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
Еврокубок назвал самого ценного игрока четвертых матчей.
Им стал центровой Душан Милетич из румынского «Клужа».
Милетич набрал 17 очков, реализовав 7 из 8 двухочковых бросков и 3 из 5 штрафных в победном матче с «Венецией» (103:102 ОТ). На его счету также 13 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.
«Клуж» идет в Еврокубке с результатом 2-2. Милетич набирает 13,5 очка, 9,8 подбора, 2,8 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в среднем.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1547 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости