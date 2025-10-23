«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди

Спенсер Динуидди может оказаться в Германии.

Сторона баскетболиста ведет переговоры с «Баварией» и всерьез рассматривает сотрудничество с учетом рынка и главного тренера Гордона Херберта.

Разыгрывающим интересуются несколько команд Евролиги.

В октябре защитника отчислили из «Хорнетс». Прошлый сезон Динуидди провел в «Далласе», набирая 10,8 очка, 4,3 передачи и 2,6 подбора за 26,4 минуты в среднем в 81 матче.