Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Пари НН»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Пари НН» примет «Зенит».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 6-0, ЦСКА – 4-1, МБА-МАИ – 4-1, Бетсити Парма – 4-2, Локомотив-Кубань – 3-2, Зенит – 3-2, Уралмаш – 2-3, Пари Нижний Новгород – 1-3, Автодор – 2-4, Енисей – 0-5, Самара – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1949 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
