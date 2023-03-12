Эргин Атаман: «Еще ничего не потеряно. Мы хотим победить «Реал»

Главный тренер « » оценил кондиции команды в преддверии заключительной стадии регулярного чемпионата .

«У нас была физическая и психологическая усталость из-за тяжелого поражения от «Маккаби».

Не получается набрать столько очков, сколько хочется. Первый фактор в то, что наши защитники находятся вне игрового ритма.

Василие Мичич дал нам надежду перед важными матчами, которые пройдут на следующей неделе. Мы решили использовать его сегодня, чтобы он как можно скорее набрал игровую форму. Шейн Ларкин и Элайджа Брайант сыграли хорошо.

Нам нужно немного увеличить темп игры, чтобы мы могли дать оценку нашу обороне. Также надо уменьшить количество потерь, совершаемых в нападении.

Впереди важная неделя, еще ничего не потеряно. У нас еще пять игр дома. Мы хотим победить « » и подойти к решающей игре против « » в приподнятом настроении», – поделился тренер.

«Анадолу Эфес» идет на 10-й строчке в Евролиге с результатом 13-14.