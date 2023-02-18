Протест «Партизана» на матч против «Црвены Звезды» отклонен
Баскетбольная ассоциация Сербии отклонила апелляцию «Партизана» на вчерашний матч против «Црвены Звезды» (75:83) в 1/2 финала Кубка Радивоя Корача.
Сразу после окончании встречи «Партизан» подал официальный протест, пожаловавшись на перерывы в игре, поведение болельщиков и работу судей.
Сербское дерби несколько раз прерывалось, представителям команд приходилось брать в руки микрофон и успокаивать болельщиков. На площадку летели различные предметы. В начале четвертой четверти судьи покинули площадку и вернулись примерно через 25 минут. Рядом с площадкой появились вооруженные полицейские, чтобы обеспечить безопасность игроков, персонала и арбитров.
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