Светислав Пешич: «Сейчас идеальное время для создания новой сербской лиги»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич считает, что сербская клубная баскетбольная структура нуждается в изменениях.

«Мы приняли Адриатическую лигу в 2001 году. Тогда это была хорошая идея, но все изменилось. Сегодня все хотят играть в Европе. «Звезда» и «Партизан» не хотят играть в лиге. Они вынуждены выступать там, потому что это единственный способ играть в Евролиге. Поскольку на европейском уровне происходят изменения, мы должны к ним готовиться.

Сейчас идеальное время для изменений и создания собственной профессиональной лиги. Когда Евролига неизбежно расширяется до двух конференций из-за большого интереса клубов, мы должны готовиться к созданию своей лиги.

Если « », « », «Мега», ФМП, «Войводина» и другие команды будут играть в новой лиге и выходить из этой лиги в еврокубки, все будет по-другому.

Сегодня ни один сербский клуб, не считая «Звезды» и «Партизана», не играет против команд не из нашего региона. У наших молодых перспективных игроков нет возможности играть против иностранных клубов. Мы хотим конкурировать с испанцами, турками и немцами», – сказал Пешич.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ