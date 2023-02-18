Светислав Пешич: «Сейчас идеальное время для создания новой сербской лиги»

Теги Партизан Црвена Звезда MTS сборная Сербии чемпионат Сербии Адриатическая лига Светислав Пешич Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич считает, что сербская клубная баскетбольная структура нуждается в изменениях. 

«Мы приняли Адриатическую лигу в 2001 году. Тогда это была хорошая идея, но все изменилось. Сегодня все хотят играть в Европе. «Звезда» и «Партизан» не хотят играть в Адриатической лиге. Они вынуждены выступать там, потому что это единственный способ играть в Евролиге. Поскольку на европейском уровне происходят изменения, мы должны к ним готовиться.

Сейчас идеальное время для изменений и создания собственной профессиональной лиги. Когда Евролига неизбежно расширяется до двух конференций из-за большого интереса клубов, мы должны готовиться к созданию своей лиги.

Если «Црвена Звезда», «Партизан», «Мега», ФМП, «Войводина» и другие команды будут играть в новой лиге и выходить из этой лиги в еврокубки, все будет по-другому.

Сегодня ни один сербский клуб, не считая «Звезды» и «Партизана», не играет против команд не из нашего региона. У наших молодых перспективных игроков нет возможности играть против иностранных клубов. Мы хотим конкурировать с испанцами, турками и немцами», – сказал Пешич.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

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1 комментарий

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...Quo Vadis...
Последняя часть фразы, видимо, в принципе об отборе на Еврокубки. Нижние в табели о рангах, после Евролиги.

Но, имхо, отбор через объединенную Адриатическую лигу (почему там нет Италии и Австрии?) выглядит разумно, именно из за силы команд.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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