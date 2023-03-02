Евролига. «Барселона» против «Жальгириса», «Монако» встретится с «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 2 марта, в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Испанская «Барселона» примет литовский «Жальгирис», «Монако» дома сыграет с израильским «Маккаби»

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 18-7, Реал Испания – 17-7, Барселона Испания – 17-8, Фенербахче Турция – 15-9, Монако Франция – 15-10, Баскония Испания – 13-12, Валенсия – 13-12, Партизан Сербия – 13-12, – 13-12, Маккаби Израиль – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 12-12, Виртус Италия – 12-13, Црвена Звезда Сербия – 11-14, Милан Италия – 9-15, Бавария Германия – 9-16, Виллербан Франция – 8-17, Панатинаикос Греция – 8-17, Альба Германия – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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