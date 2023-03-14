Билл Симмонс: «Живой Маркус Смарт не допустил бы такой игры «Бостона» против «Хьюстона»

Теги Бостон Хьюстон НБА Билл Симмонс Маркус Смарт Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс критически отозвался о «Бостоне» после поражения от одного из аутсайдеров сезона «Хьюстона».

«Селтикс» даже не старались во время игры против худшей команды НБА. Такого бы никогда не случилось при живом Маркусе Смарте», – написал Симмонс.

«Бостон» проиграл «Хьюстону» со счетом 109:111. Защитник Маркус Смарт набрал 6 очков за 28 минут.

Для «Рокетс» победа стала всего 16-й в сезоне.

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