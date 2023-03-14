Билл Симмонс: «Живой Маркус Смарт не допустил бы такой игры «Бостона» против «Хьюстона»

Известный журналист критически отозвался о « » после поражения от одного из аутсайдеров сезона « ».

«Селтикс» даже не старались во время игры против худшей команды НБА. Такого бы никогда не случилось при живом », – написал Симмонс.

«Бостон» проиграл «Хьюстону» со счетом 109:111. Защитник Маркус Смарт набрал 6 очков за 28 минут.

Для «Рокетс» победа стала всего 16-й в сезоне.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир