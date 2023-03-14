Маркус Смарт оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что повалил Трэя Янга на паркет
Защитник «Бостона» Маркус Смарт оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за то, что повалил игрока «Атланты» Трэя Янга на паркет.
В концовке недавнего матча «Хоукс» – «Селтикс» (125:134) между Смартом и Янгом произошла стычка.
За 1:25 до конца встречи Янг пошел в проход и забросил мяч с фолом Смарта, ударив соперника ногой в пах во время прыжка. Смарт бросился к Янгу, игроки сцепились и упали на пол. При просмотре повтора стало видно, что баскетболист «кельтов» повалил соперника на паркет.
В результате инцидента Смарт был удален с площадки. Янг получил технический фол и продолжил игру.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Комментарии