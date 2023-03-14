Защитник « » оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за то, что повалил игрока «Атланты» на паркет.

В концовке недавнего матча «Хоукс» – «Селтикс» (125:134) между Смартом и Янгом произошла стычка.

За 1:25 до конца встречи Янг пошел в проход и забросил мяч с фолом Смарта, ударив соперника ногой в пах во время прыжка. Смарт бросился к Янгу, игроки сцепились и упали на пол. При просмотре повтора стало видно, что баскетболист «кельтов» повалил соперника на паркет.

В результате инцидента Смарт был удален с площадки. Янг получил технический фол и продолжил игру.

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