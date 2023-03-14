Джейсон Тейтум упустил возможность сравнять счет в концовке матча с «Хьюстоном»
«Хьюстон» в понедельник одолел в домашнем матче «Бостон» – 111:109.
Исход встречи решился на последних секундах, когда у «Селтикс» при «-2» оставалась возможность сравнять счет или вырваться вперед в спасительном владении.
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум пошел в проход, но не смог поразить кольцо.
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