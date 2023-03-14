Джейсон Тейтум упустил возможность сравнять счет в концовке матча с «Хьюстоном»

« » в понедельник одолел в домашнем матче « » – 111:109.

Исход встречи решился на последних секундах, когда у «Селтикс» при «-2» оставалась возможность сравнять счет или вырваться вперед в спасительном владении.

Лидер «Бостона» пошел в проход, но не смог поразить кольцо.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир