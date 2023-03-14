Джейлен Браун обновил личный рекорд результативности в сезоне – 43 очка в матче с «Хьюстоном»

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Защитник «Бостона» Джейлен Браун обновил личный рекорд результативности в сезоне во время матча с «Хьюстоном» (109:111) в понедельник.

Браун записал на свой счет 43 очка при 16 из 25 с игры за 39 минут.

В активе Брауна также 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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