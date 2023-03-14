Домантас Сабонис набрал 23 очка, 17 подборов и 15 передач в матче с «Милуоки»
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл в матче с «Милуоки» (124:133).
Сабонис набрал 23 очка (11 из 23 с игры), 17 подборов и 15 передач за 39 минут.
Литовец стал первым со времен легендарного Оскара Робертсона игроком «Кингз», который выдал 20+15+15 в одном матче.
Трипл-дабл стал для Домантаса 10-м в сезоне НБА.
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