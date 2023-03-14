Центровой « » оформил трипл-дабл в матче с « » (124:133).

Сабонис набрал 23 очка (11 из 23 с игры), 17 подборов и 15 передач за 39 минут.

Литовец стал первым со времен легендарного игроком «Кингз», который выдал 20+15+15 в одном матче.

Трипл-дабл стал для Домантаса 10-м в сезоне НБА.

Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили