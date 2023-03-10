Домантас Сабонис оформил 9-й трипл-дабл в сезоне. «Кингз» одежали 7-ю победу в 8 матчах

Теги Нью-Йорк Сакраменто НБА видео Домантас Сабонис Малик Монк Де'Аарон Фокс Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис набрал 24 очка, сделал 13 подборов и 10 передач в победном матче против «Нью-Йорка» (122:117).

Литовец оформил девятый трип-дабл в нынешнем сезоне и 27-й в карьере.

Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс набрал 16 из своих 24 очков в четвертой четверти. Малик Монк добавил 19 очков, выходя со скамейки запасных.

Показатели «Кингз» после перерыва на Матч всех звезд – 7 побед и 1 поражение. Команда сравнялась с «Мемфисом» (39-26), который занимает 2-е место в Западной конференции.

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4 комментария

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Light Yagami
Ответ Vagant
Лучшие оffensive rating в клатчах этого сезона 129.4 — Кингс 117.3 — Денвер 117.0 — ЛАЛ, Джаз
Факс без шансов заберёт лучшего клатчера сезона.
+1
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+1
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Vagant
Лучшие оffensive rating в клатчах этого сезона
129.4 — Кингс
117.3 — Денвер
117.0 — ЛАЛ, Джаз
0
0
0
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mellnik
Похоже, инстинктивно продолжаю болеть за Сабониса, пусть уже и не Арвидас
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Jazzzz
Шакроменто так глядишь еще и гайки возьмет)
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