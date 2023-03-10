Домантас Сабонис оформил 9-й трипл-дабл в сезоне. «Кингз» одежали 7-ю победу в 8 матчах

Центровой « » набрал 24 очка, сделал 13 подборов и 10 передач в победном матче против « » (122:117).

Литовец оформил девятый трип-дабл в нынешнем сезоне и 27-й в карьере.

Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс набрал 16 из своих 24 очков в четвертой четверти. добавил 19 очков, выходя со скамейки запасных.

Показатели «Кингз» после перерыва на Матч всех звезд – 7 побед и 1 поражение. Команда сравнялась с «Мемфисом» (39-26), который занимает 2-е место в Западной конференции.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»