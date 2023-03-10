Домантас Сабонис оформил 9-й трипл-дабл в сезоне. «Кингз» одежали 7-ю победу в 8 матчах
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис набрал 24 очка, сделал 13 подборов и 10 передач в победном матче против «Нью-Йорка» (122:117).
Литовец оформил девятый трип-дабл в нынешнем сезоне и 27-й в карьере.
Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс набрал 16 из своих 24 очков в четвертой четверти. Малик Монк добавил 19 очков, выходя со скамейки запасных.
Показатели «Кингз» после перерыва на Матч всех звезд – 7 побед и 1 поражение. Команда сравнялась с «Мемфисом» (39-26), который занимает 2-е место в Западной конференции.
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