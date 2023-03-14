Яннис Адетокумбо набрал 46 очков и 12 подборов в победном матче с «Сакраменто»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл в матче с «Сакраменто» (133:124) в понедельник.
Адетокумбо набрал 46 очков и 12 подборов.
За 34 минуты грек реализовал 19 из 28 с игры. На его счету также 4 передачи и 1 перехват.
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