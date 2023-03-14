Звездный форвард « » оформил дабл-дабл в матче с « » (133:124) в понедельник.

Адетокумбо набрал 46 очков и 12 подборов.

За 34 минуты грек реализовал 19 из 28 с игры. На его счету также 4 передачи и 1 перехват.

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