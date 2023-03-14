Джа Морэнт после скандала с пистолетом стал участником консультационной программы. Дата возвращения на площадку неизвестна
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант записался на консультационную программу во Флориде.
Как сообщает ESPN, точной даты возвращения лидера «Гризлис» на площадки НБА на данный момент нет.
В заявлении Морэнта при поступлении на консультационную программу отмечается, что он рассчитывает «получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом и достижения общего благополучия». По этой причине ему необходим временный отпуск по ходу сезона НБА.
В клубе ранее заявили, что 23-летний баскетболист будет отсутствовать по крайней мере до матча против «Майами» в среду, но момент с возвращением, скорее всего, откладывается. «Гризлис» по-прежнему отдают приоритет желанию Джа получить помощь после серии тревожных инцидентов, кульминацией которых стала демонстрация пистолета в пригородном ночном клубе Денвера во время прямой трансляции в социальных сетях 4 марта.
НБА продолжает вести расследование в связи со скандальной ситуацией. Официальные представители «Мемфиса» неоднократно публично заявляли, что Морэнт будет привлечен к ответственности за сомнительное поведение.
Морэнт – 2-кратный участник Матча всех звезд, лучший новичок и самый прогрессирующий игрок сезона НБА, который является лидером одного из ведущих клубов Западной конференции.
«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему
«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир
4 комментария