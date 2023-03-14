Звездный разыгрывающий « » Джа Морант записался на консультационную программу во Флориде.

Как сообщает ESPN, точной даты возвращения лидера «Гризлис» на площадки НБА на данный момент нет.

В заявлении при поступлении на консультационную программу отмечается, что он рассчитывает «получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом и достижения общего благополучия». По этой причине ему необходим временный отпуск по ходу сезона НБА.

В клубе ранее заявили, что 23-летний баскетболист будет отсутствовать по крайней мере до матча против «Майами» в среду, но момент с возвращением, скорее всего, откладывается. «Гризлис» по-прежнему отдают приоритет желанию Джа получить помощь после серии тревожных инцидентов, кульминацией которых стала демонстрация пистолета в пригородном ночном клубе Денвера во время прямой трансляции в социальных сетях 4 марта.

НБА продолжает вести расследование в связи со скандальной ситуацией. Официальные представители «Мемфиса» неоднократно публично заявляли, что Морэнт будет привлечен к ответственности за сомнительное поведение.

Морэнт – 2-кратный участник Матча всех звезд, лучший новичок и самый прогрессирующий игрок сезона НБА, который является лидером одного из ведущих клубов Западной конференции.

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