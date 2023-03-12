Гилберт Аренас – о фото Морэнта из стрип-клуба: «Джа – семьянин, герой, будущее лицо лиги и теперь филантроп»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в форме шутки отреагировал на новость про разыгрывающего « » , который оставил 50 000 долларов в ночном клубе Денвера.

Перевод сделан с сохранением орфографии источника.

«Могут ли все СМИ извиниться перед #джаморэнтом за клеветническую кампанию, которую они провели, назвав его бандитом! Этот семьянин, герой, ролевая модель, игрок франшизы, будущее лицо лиги и теперь 📍ФИЛАНТРОП 📍В этой ситуации он жертвует свои деньги и время местному историческому месту под названием «Shotgun Willies», в котором живут 💥заблудившиеся женщины💥 из-за отсутствия финансирования со стороны города. В то время кондиционер в здании не работал, поэтому Морэнт был без футболки на этой фотографии💯 Пожертвование в 50 000 долларов, которое предоставил мистер Морэнт, так взволновало одну из местных жительниц, что она набросилась на мистера Морэнта без его согласия. Как вы видите, он не трогал женщин и не наслаждался происходящим. Что касается прямого эфира мистера Морэнта, то из-за большого количества купюр, лежащих на полу, местный житель Денвера попытался ограбить это историческое место, но мистер Морэнт мужественно подверг свою жизнь опасности и обезвредил этого Бандита🙏🏿🙌🏾🙌🏾 Мистер Морэнт проявил героизм 🎗️👑❤️ Мэр Денвера «Майкл Б Хэнкок» прекратил расследование против Морэнта и теперь думает о том, чтобы вручить ему ключ от города за его храбрость в ту ночь ✅ Не могу дождаться, чтобы увидеть Морэнта снова на паркете 💯 Не все герои носят плащи, но мистер Морэнт носит 🥇#примерныйгражданин», – написал Аренас на своей странице в социальной сети.

Ранее ночной клуб, в котором отдыхал Морэнт, опубликовал записи в видеокамер наблюдения. На них игрок сидит в комнате, усыпанной долларовыми купюрами.