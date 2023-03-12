Гилберт Аренас – о фото Морэнта из стрип-клуба: «Джа – семьянин, герой, будущее лицо лиги и теперь филантроп»

Теги Мемфис НБА Гилберт Аренас Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в форме шутки отреагировал на новость про разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, который оставил 50 000 долларов в ночном клубе Денвера.

Перевод сделан с сохранением орфографии источника.

«Могут ли все СМИ извиниться перед #джаморэнтом за клеветническую кампанию, которую они провели, назвав его бандитом! Этот семьянин, герой, ролевая модель, игрок франшизы, будущее лицо лиги и теперь 📍ФИЛАНТРОП 📍В этой ситуации он жертвует свои деньги и время местному историческому месту под названием «Shotgun Willies», в котором живут 💥заблудившиеся женщины💥 из-за отсутствия финансирования со стороны города. В то время кондиционер в здании не работал, поэтому Морэнт был без футболки на этой фотографии💯 Пожертвование в 50 000 долларов, которое предоставил мистер Морэнт, так взволновало одну из местных жительниц, что она набросилась на мистера Морэнта без его согласия. Как вы видите, он не трогал женщин и не наслаждался происходящим. Что касается прямого эфира мистера Морэнта, то из-за большого количества купюр, лежащих на полу, местный житель Денвера попытался ограбить это историческое место, но мистер Морэнт мужественно подверг свою жизнь опасности и обезвредил этого Бандита🙏🏿🙌🏾🙌🏾 Мистер Морэнт проявил героизм 🎗️👑❤️ Мэр Денвера «Майкл Б Хэнкок» прекратил расследование против Морэнта и теперь думает о том, чтобы вручить ему ключ от города за его храбрость в ту ночь ✅ Не могу дождаться, чтобы увидеть Морэнта снова на паркете 💯 Не все герои носят плащи, но мистер Морэнт носит 🥇#примерныйгражданин», – написал Аренас на своей странице в социальной сети.

Ранее ночной клуб, в котором отдыхал Морэнт, опубликовал записи в видеокамер наблюдения. На них игрок сидит в комнате, усыпанной долларовыми купюрами.

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11 комментариев

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Stephan Carrypenko
О , кандидат на топ-комментатора/эксперта спортс
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Evelage
Ответ фанат баскетбола
как будто спортс прочитал
как будто пост ступни дюранта прочитал
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elMORRO
Ответ фанат баскетбола
как будто спортс прочитал
я подумал что я написал(
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quznez
Ответ фанат баскетбола
как будто спортс прочитал
и Ильфа и Петрова. "кто этот мощный пэгэ?,
- это гигант мысли, отец гангста-братии и особа приближённая к императору."
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Егор Никитин
basis/base
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кроссовер Айверсона
толстовато конечно, но сойдёт)
+6
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mibX
Наконец-то годный контент. Агент 0 внезапно оказался на страже юмора
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Fooler
Слишком мало смайликов
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фанат баскетбола
как будто спортс прочитал
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Кирилл
Боже, у меня глаза вылезают от такого текста Аренаса …
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crazybaklagan
База
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