Джа Морэнт может лишиться контракта с Powerade. Соглашение было заключено лишь две недели назад

Звездный разыгрывающий « » Джа Морэнт находится на грани расторжения контракта с производителем спортивных напитков через две недели спустя его подписания.

1 марта авторитетное издание Bloomberg сообщило, что компания Powerade подписала многолетнее соглашение о сотрудничестве со звездой НБА Джа Морэнтом. Он должен был стать ее новым лицом, а сам бренд спортивных напитков ждала всесторонняя реорганизация со стороны нового руководства.

«В рамках соглашения Морэнт появится в телевизионной рекламе, на рекламных щитах, витринах магазинов и мероприятиях, посвященных перезапуску Powerade, дебют которого состоится в этом месяце перед баскетбольным турниром NCAA «Мартовское безумие». Руководство компании утверждает, что это будет крупнейший маркетинговый блиц за всю 36-летнюю историю бренда», – говорилось в анонсе.

Две недели спустя реклама Морэнта для Powerade была отозвана. Компания не только удалила недавний рекламный ролик с участием баскетболиста, но и удалила изображения звездного защитника «Гризлис» с сайта.

На данный момент неизвестно, полностью ли Coca-Cola разорвала связи с Джа Морэнтом или же ждет решения НБА о новых дисциплинарных мерах.

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