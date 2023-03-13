Джа Морэнт может лишиться контракта с Powerade. Соглашение было заключено лишь две недели назад

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт находится на грани расторжения контракта с производителем спортивных напитков через две недели спустя его подписания.

1 марта авторитетное издание Bloomberg сообщило, что компания Powerade подписала многолетнее соглашение о сотрудничестве со звездой НБА Джа Морэнтом. Он должен был стать ее новым лицом, а сам бренд спортивных напитков ждала всесторонняя реорганизация со стороны нового руководства.

«В рамках соглашения Морэнт появится в телевизионной рекламе, на рекламных щитах, витринах магазинов и мероприятиях, посвященных перезапуску Powerade, дебют которого состоится в этом месяце перед баскетбольным турниром NCAA «Мартовское безумие». Руководство компании утверждает, что это будет крупнейший маркетинговый блиц за всю 36-летнюю историю бренда», – говорилось в анонсе.

Две недели спустя реклама Морэнта для Powerade была отозвана. Компания не только удалила недавний рекламный ролик с участием баскетболиста, но и удалила изображения звездного защитника «Гризлис» с сайта.

На данный момент неизвестно, полностью ли Coca-Cola разорвала связи с Джа Морэнтом или же ждет решения НБА о новых дисциплинарных мерах.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pepperboy5000
Морант конечно сказочный… Кому, а главное, что он хотел/хочет доказать своим поведением
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Потапкин
Ответ Генри Суслофф
Вообще для баланса желательно бы было добавить суровые последствия за подобные проступки. С одной стороны, ты мультимиллионер, твоей даже одно максималки хватит для безбедной жизни нескольких поколений, по сути счастливый билет. С другой стороны- ты должен помнить, что можешь практически сразу лишиться многого - репутации, контрактов, больших денег, а на твоё место придут другие, которые поболе с головой дружат. Опять же, все звезды являются ролевой моделью для молодёжи, и за трясение стволом в соцсетях вообще отменять надо, они это хорошо там умеют делать (правда, пока не с суперзвездами).
думаю тяжесть итоговых взысканий должна зависеть от итогов по ситуации с 17летним пареньком. если реально бил - в топку отмену и ругание порицание это, судить по закону
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генри Суслофф
Вообще для баланса желательно бы было добавить суровые последствия за подобные проступки. С одной стороны, ты мультимиллионер, твоей даже одно максималки хватит для безбедной жизни нескольких поколений, по сути счастливый билет. С другой стороны- ты должен помнить, что можешь практически сразу лишиться многого - репутации, контрактов, больших денег, а на твоё место придут другие, которые поболе с головой дружат. Опять же, все звезды являются ролевой моделью для молодёжи, и за трясение стволом в соцсетях вообще отменять надо, они это хорошо там умеют делать (правда, пока не с суперзвездами).
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bdv68
этим реп и отличается от ракенрола
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Синяя_Борода
Один раз помахал, теперь все ручкой помашут (( молодость эх…
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий