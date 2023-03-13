Звездный игрок НФЛ Дез Брайант отреагировал на появление в интернете фотографий разыгрывающего «Мемфиса» в стрип-клубе.

«Стрип-клубу заплатили за видео и фотографии Джа Морэнта, которые появились в New York Post. Спортсмены и артисты, пожалуйста, не тратьте ни копейки и не переступайте порог этих заведений из уважения к Джа… Кто бы ни владел этим стрип-клубом, он продал это видео ради собственной выгоды… Просто продолжать играть», – написал Брайант в социальных сетях.

New York Post опубликовал фотографии разыгрывающего « » из стрип-клуба «Shotgun Willie’s» в городе Глендейл, штат Колорадо.

На фото видно, как стриптизерша исполняет приватный танец на коленях баскетболиста. Комната полностью заполнена долларовыми купюрами.

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