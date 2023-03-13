Игрок НФЛ Дез Брайант: «После случая с Морэнтом спортсмены не должны потратить в стрип-клубах ни копейки»

Теги Мемфис НБА НФЛ Дез Брайант Джа Морэнт Баскетбол

Звездный игрок НФЛ Дез Брайант отреагировал на появление в интернете фотографий разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта в стрип-клубе.

«Стрип-клубу заплатили за видео и фотографии Джа Морэнта, которые появились в New York Post. Спортсмены и артисты, пожалуйста, не тратьте ни копейки и не переступайте порог этих заведений из уважения к Джа… Кто бы ни владел этим стрип-клубом, он продал это видео ради собственной выгоды… Просто продолжать играть», – написал Брайант в социальных сетях.

New York Post опубликовал фотографии разыгрывающего «Мемфиса» из стрип-клуба «Shotgun Willie’s» в городе Глендейл, штат Колорадо. 

На фото видно, как стриптизерша исполняет приватный танец на коленях баскетболиста. Комната полностью заполнена долларовыми купюрами.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unrecyclable
Почему ни копейки? Стрип-клубы перешли на оплату рублями?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
Кстати да, где приватность, которой должны дорожить клубы для вип клиентов. Ничего противозаконного нет в посещение такого места. Плохой прецедент.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaxBridge
И Харден такой- окей…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий