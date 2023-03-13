Игрок НФЛ Дез Брайант: «После случая с Морэнтом спортсмены не должны потратить в стрип-клубах ни копейки»
Звездный игрок НФЛ Дез Брайант отреагировал на появление в интернете фотографий разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта в стрип-клубе.
«Стрип-клубу заплатили за видео и фотографии Джа Морэнта, которые появились в New York Post. Спортсмены и артисты, пожалуйста, не тратьте ни копейки и не переступайте порог этих заведений из уважения к Джа… Кто бы ни владел этим стрип-клубом, он продал это видео ради собственной выгоды… Просто продолжать играть», – написал Брайант в социальных сетях.
New York Post опубликовал фотографии разыгрывающего «Мемфиса» из стрип-клуба «Shotgun Willie’s» в городе Глендейл, штат Колорадо.
На фото видно, как стриптизерша исполняет приватный танец на коленях баскетболиста. Комната полностью заполнена долларовыми купюрами.
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