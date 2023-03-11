Полиция в сентябре проводила расследование в отношении Джа Морэнта после инцидента с учеником, который поссорился с его сестрой

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Полицейское управление Глендейла недавно провело расследование в отношении разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, который продемонстрировал пистолет в эфире соцсетей. Дело было закрыто без предъявления обвинения.

Как стало известно TMZ, в сентябре полиция уже проводила расследование в отношении Морэнта после инцидента с учеником старшей школы Houston H.S. в Теннесси.

Согласно отчету полицейского управления Джермантауна, столкновение между подростком и разыгрывающим «Гризлис» произошло в учебном заведении 22 сентября около 19:10.

Во время волейбольного матча сестра Морэнта, которая посещает Houston H.S., вступила в словесную перепалку с другим учеником.

Во время перепалки прозвучало оскорбительное слово «сучка». Баскетболисту позвонили и попросили вмешаться в ситуацию.

После звонка Джа, его отец и мать, маленькая дочь игрока «Мемфиса» и группа взрослых мужчин появились в школе, чтобы защитить сестру звезды НБА.

Морэнт и его группа попытались подобраться к вступившему в конфликт с девушкой ученику, но на их пути встала полиция. Однако один из сопровождавших баскетболиста людей сумел пройти мимо полицейских и подошел к товарищу ученика, якобы выбив телефон из его рук и произнеся угрозы.

Инцидент не имел продолжения. Все завершилось тем, что участники конфликта покинули школьный спортзал.

Полиция проводила расследование в отношении лидера «Мемфиса» на предмет нападения и запугивания. Никаких обвинений против него выдвинуто не было.

Морэнт ранее также обвинялся в избиении 17-летнего подростка и демонстрации оружия. Офис окружного прокурора тогда заявил, что не будет выдвигать обвинений против Джа в связи с отсутствием достаточных улик.

За несколько дней до предполагаемого нападения на подростка начальник службы безопасности торгового центра в Мемфисе заявил, что Морант угрожал ему на парковочной площадке, а один из спутников баскетболиста толкнул его в голову.

В феврале НБА также расследовала заявления о том, что один из знакомых Морэнта направлял лазерный прицел оружия на сотрудников «Пэйсерс».

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1 комментарий

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Кирилл
«После этого звонка Джа, его отец и мать, маленькая дочь игрока «Мемфиса» и группа взрослых мужчин появилась в школе, чтобы защитить сестру звезды НБА»

Я, конечно, все понимаю, но зачем брать для поездки в школу чтобы «разобраться» свою маленькую дочь и каких-то корешей ?
Что-то не понятно вообще такое поведение Джа.
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