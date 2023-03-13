Эмил Райкович: «Мы уже заняли первое место, но все равно хотели победить»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, что несмотря на первое место в регулярном чемпионате, команда вышла на матч с « » (72:69) мотивированной.

«Мы уже заняли первое место, но все равно хотели победить. Думаю, что наши игроки сегодня неплохо сыграли в защите. «Зенит» имел свои моменты, когда соперник попадал сложные броски, но в концовке наши ребята играли более сконцентрировано и в конце концов победили.

Сейчас для нас наступил тот момент, когда нужно перестроить химию в команде. Я хотел дать время Кэйкоку, нашему новичку, в концовке, чтобы он мог показать, как полезен он может быть на паркете в решающие минуты. Мне показалось, что Милутинов действительно проводил очень неплохой матч, но этим решением я хотел ввести в свою ротацию еще одного игрока, добавить команде еще одного нужного игрока, можно так сказать. Поэтому оставил на скамейке лучшего игрока, и я думаю, что Кэйкок проделал отличную работу, поэтому все оправдалось», – пояснил тренер в послематчевой конференци.

ЦСКА занимает первое место в группе «А» с результатом 28-2.