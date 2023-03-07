Эмил Райкович: «Уважаем MБA как сильного соперника»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с .

«Мы уважаем MБA как сильного соперника, поэтому в этой игре будем играть максимально сосредоточенно.

Наша главная задача – сделать еще один шаг вперед после недавней игры с УНИКСом в рамках подготовки к самой важной части сезона», – заявил Райкович.

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