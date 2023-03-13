Эмил Райкович: «Приложим максимум усилий, чтобы попытаться победить «Зенит»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о задачах команды в матче Лиги ВТБ с «Зенитом».
«Наши матчи с «Зенитом» всегда интересны болельщикам. Несмотря на то, что эта игра не имеет для нас значения в турнирной таблице, мы все равно приложим максимум усилий, чтобы попытаться победить.
Мы также будем решать собственные задачи в преддверии самого ответственного этапа сезона – улучшить физическую форму, сохранить игровой ритм, встроить нашего новичка в систему и так далее», – заявил Райкович.
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