Эмил Райкович: «Если бы это был футбол, мы бы уже праздновали чемпионство»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над УНИКСом (91:77) в домашнем матче второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ.

«Выступление нашей команды по-настоящему порадовало, особенно учитывая, что у нас не было двух наших лидеров, Алекса Шведа и Нико Милутинова. Это придает особый смысл нашей победе.

Мы показали энергию, хорошо сыграли в защите. был лучше во втором тайме, они подобрались близко, но наши ребята знали, как победить, не заходя в тяжелую концовку.

Если бы это был футбол, мы бы уже праздновали чемпионство, но в баскетболе у нас есть плей-офф. В регулярке осталось сыграть еще четыре игры, постараемся добиться прогресса и показать улучшенную игру в плей-офф», – сказал Райкович.

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