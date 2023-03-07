Эмил Райкович: «Хотели дать лидерам отдохнуть, но МБА просто не дал нам такой возможности»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над (91:81) отдал должное новичку Лиги ВТБ.

«В первую очередь, должен отдать должное МБА, соперник провел отличный матч. В конце хотели дать лидерам отдохнуть, но они просто не дали нам такой возможности.

Первое место в регулярке обеспечено, но никаких экспериментов делать в оставшихся матчах не будем. Наша задача — всегда побеждать», – сказал Райкович.

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