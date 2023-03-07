Эмил Райкович: «Хотели дать лидерам отдохнуть, но МБА просто не дал нам такой возможности»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ МБА Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над МБА (91:81) отдал должное новичку Лиги ВТБ.

«В первую очередь, должен отдать должное МБА, соперник провел отличный матч. В конце хотели дать лидерам отдохнуть, но они просто не дали нам такой возможности.

Первое место в регулярке обеспечено, но никаких экспериментов делать в оставшихся матчах не будем. Наша задача — всегда побеждать», – сказал Райкович.

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