Эмил Райкович: «Хотели дать лидерам отдохнуть, но МБА просто не дал нам такой возможности»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над МБА (91:81) отдал должное новичку Лиги ВТБ.
«В первую очередь, должен отдать должное МБА, соперник провел отличный матч. В конце хотели дать лидерам отдохнуть, но они просто не дали нам такой возможности.
Первое место в регулярке обеспечено, но никаких экспериментов делать в оставшихся матчах не будем. Наша задача — всегда побеждать», – сказал Райкович.
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