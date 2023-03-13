«Олимпиакос» собирается продлить контракты 4-х игроков до конца сезона
Костас Слукас, Костас Папаниколау, Томас Уолкап и Яннулис Ларендзакис – в списке игроков, с которыми «Олимпиакос» надеется продлить контракты до конца сезона.
Греческий клуб уже сделал предложение о продлении контракта на два года защитнику Костасу Слукасу, чей контракт истекает летом. Ответа от Слукаса пока не последовало, сообщает Eurohoops со ссылкой на источники.
Как сообщает Encastando.es, «Реал» также проявляет интерес к 33-летнему защитнику после того, как стало известно, что Лоренцо Браун продлил контракт с «Маккаби».
«Олимпиакос» также связался с капитаном команды Костасом Папаниколау, защитниками Томасом Уолкапом и Яннулисом Ларендзакисом, сообщив им о своих намерениях в продлении соглашений.
У Уолкапа есть опция игрока на следующий сезон, клуб уже сообщил баскетболисту, что хочет сохранить его в долгосрочной перспективе. Контракт 29-летнего Ларендзакиса истекает летом, организация также собирается договориться с игроком о долгосрочном продлении.
«Олимпиакос» идет на первой строчке в Евролиге с результатом 20-8.
Комментарии