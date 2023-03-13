«Олимпиакос» собирается продлить контракты 4-х игроков до конца сезона

, , Томас Уолкап и Яннулис Ларендзакис – в списке игроков, с которыми «Олимпиакос» надеется продлить контракты до конца сезона.

Греческий клуб уже сделал предложение о продлении контракта на два года защитнику Костасу Слукасу, чей контракт истекает летом. Ответа от Слукаса пока не последовало, сообщает Eurohoops со ссылкой на источники.

Как сообщает Encastando.es, « » также проявляет интерес к 33-летнему защитнику после того, как стало известно, что продлил контракт с « ».

«Олимпиакос» также связался с капитаном команды Костасом Папаниколау, защитниками Томасом Уолкапом и Яннулисом Ларендзакисом, сообщив им о своих намерениях в продлении соглашений.

У Уолкапа есть опция игрока на следующий сезон, клуб уже сообщил баскетболисту, что хочет сохранить его в долгосрочной перспективе. Контракт 29-летнего Ларендзакиса истекает летом, организация также собирается договориться с игроком о долгосрочном продлении.

« » идет на первой строчке в Евролиге с результатом 20-8.