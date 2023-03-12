«Олимпиакос» победил 50-й раз подряд в домашних чемпионатах

Победа над «Перистери» (89:77) стала для « » 50-м успехом кряду в истории греческих соревнований.

Этот результат включает в себя игры в турнирах чемпионата Греции, Кубка и Суперкубка Греции с ноября 2021 года.

В воскресной встрече набрал 16 очков, – 13 очков и восемь подборов, а Александр Везенков отметился 12 очками.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает