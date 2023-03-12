«Олимпиакос» победил 50-й раз подряд в домашних чемпионатах

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Александар Везенков Алек Питерс Мустафа Фалль Баскетбол

Победа над «Перистери» (89:77) стала для «Олимпиакоса» 50-м успехом кряду в истории греческих соревнований.

Этот результат включает в себя игры в турнирах чемпионата Греции, Кубка и Суперкубка Греции с ноября 2021 года.

В воскресной встрече Алек Питерс набрал 16 очков, Мустафа Фалль – 13 очков и восемь подборов, а Александр Везенков отметился 12 очками.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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