Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с «Перистери», «Кардицас» – с «Арисом»

Теги результаты Арис Олимпиакос чемпионат Греции Перистери Кардицас Баскетбол

В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Олимпиакос» сыграет с «Перистери», «Кардицас» – с «Арисом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Олимпиакос – Промитеас
Дата проведения
12 марта, 16.45, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Кардицас – Арис
Дата проведения
12 марта, 20.15, «Karditsa»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 16-0, Панатинаикос – 14-2, АЕК – 11-7, Перистери – 11-7, Промитеас – 10-7, ПАОК – 9-8, Арис – 9-8, Колоссос – 8-9, Ионикос – 4-14, Лаврион – 4-13, Аполлон – 4-14, Кардицас – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий