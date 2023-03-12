Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с «Перистери», «Кардицас» – с «Арисом»

В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Олимпиакос» сыграет с «Перистери», «Кардицас» – с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 16-0, Панатинаикос – 14-2, АЕК – 11-7, – 11-7, Промитеас – 10-7, ПАОК – 9-8, Арис – 9-8, Колоссос – 8-9, Ионикос – 4-14, Лаврион – 4-13, Аполлон – 4-14, Кардицас – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир