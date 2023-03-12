Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с «Перистери», «Кардицас» – с «Арисом»
В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
«Олимпиакос» сыграет с «Перистери», «Кардицас» – с «Арисом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 16.45, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 12 марта, 20.15, «Karditsa»
Положение команд: Олимпиакос – 16-0, Панатинаикос – 14-2, АЕК – 11-7, Перистери – 11-7, Промитеас – 10-7, ПАОК – 9-8, Арис – 9-8, Колоссос – 8-9, Ионикос – 4-14, Лаврион – 4-13, Аполлон – 4-14, Кардицас – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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