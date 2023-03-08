Эргин Атаман: «Никогда не получал официального предложения от «Олимпиакоса»

Главный тренер « » прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны греческого « ».

«Нет, официального предложения не было. Перекинулся несколькими словами с бывшим генеральным менеджером «Олимпиакоса», который сейчас находится в «Милане».

Я отношусь с огромным уважением к владельцам «Олимпиакоса», мы всегда хорошо проводим время, когда приезжаем к ним, но я никогда не получал официального предложения от «Олимпиакоса». Если бы я получил его, я обязательно рассмотрел бы его.

У «Олимпиакоса» один из лучших тренеров в Европе, тренер Барцокас. Он потрясающий, он показывает лучший баскетбол в этом сезоне в со своей командой, и я надеюсь, что они будут продолжать сотрудничество в течение многих лет.

Не знаю, такова наша профессия. Возможно, однажды Барцокас уйдет в другую команду. Может быть, он перейдет в «Эфес», а я перейду в «Олимпиакос», кто знает», – сказал Атаман.

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