Брэндон Дженнингс раскритиковал Дрэймонда и Беверли за подкасты: «Их плохая игра в сезоне – это карма»
Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс раскритиковал форварда Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») и защитника Патрика Беверли («Чикаго») за активное ведение подкастов.
«Каждый игрок НБА, который много говорит в своем подкасте, сталкивается с кармой. Если мы посмотрим на Дрэймонда и игру «Уорриорз», то там все плохо. Когда человек говорит в микрофон... при том, что он играет в баскетбол – это просто карма.
Патрик Беверли, все эти ребята. У них ужасные сезоны и все идет не так, как им хотелось бы. Они что-то там тявкают, тявкают, тявкают. Лучше заткнитесь и просто играйте в баскетбол!» – считает Дженнингс.
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