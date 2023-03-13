Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс раскритиковал форварда (« ») и защитника (« ») за активное ведение подкастов.

«Каждый игрок НБА, который много говорит в своем подкасте, сталкивается с кармой. Если мы посмотрим на Дрэймонда и игру «Уорриорз», то там все плохо. Когда человек говорит в микрофон... при том, что он играет в баскетбол – это просто карма.

Патрик Беверли, все эти ребята. У них ужасные сезоны и все идет не так, как им хотелось бы. Они что-то там тявкают, тявкают, тявкают. Лучше заткнитесь и просто играйте в баскетбол!» – считает Дженнингс.

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