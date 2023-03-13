Брэндон Дженнингс раскритиковал Дрэймонда и Беверли за подкасты: «Их плохая игра в сезоне – это карма»

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА Брэндон Дженнингс Патрик Беверли Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс раскритиковал форварда Дрэймонда ГринаГолден Стэйт») и защитника Патрика БеверлиЧикаго») за активное ведение подкастов.

«Каждый игрок НБА, который много говорит в своем подкасте, сталкивается с кармой. Если мы посмотрим на Дрэймонда и игру «Уорриорз», то там все плохо. Когда человек говорит в микрофон... при том, что он играет в баскетбол – это просто карма.

Патрик Беверли, все эти ребята. У них ужасные сезоны и все идет не так, как им хотелось бы. Они что-то там тявкают, тявкают, тявкают. Лучше заткнитесь и просто играйте в баскетбол!» – считает Дженнингс.

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2 комментария

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Tim Timson
в плей-офф Грину однозначно мешал его подкаст)
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scorp19
Да врятли это карма. Это возраст, они уже неизбежно сдают.
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