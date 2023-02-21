Патрик Беверли: «У меня был выбор между «Уорриорз» и «Буллс»
Патрик Беверли объяснил, почему решил перейти в «Чикаго», став свободным агентом.
«Я собираюсь вернуть свои таланты домой. У меня был выбор между «Уорриорз» и «Буллс». Очевидно, всегда хорошо играть с большим количеством талантливых игроков в «Голден Стэйт», но знаете, там много защитников.
Я решил, что прямо сейчас могу выйти в плей-офф с «Буллс», немного усилить их. Восток слабоват. Я очень рад, теперь смогу отвести своего сына и свою маленькую дочку в школу. Я могу надеть майку с названием своего города», – заявил Беверли.
Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое
1 комментарий