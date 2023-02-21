Патрик Беверли: «У меня был выбор между «Уорриорз» и «Буллс»

объяснил, почему решил перейти в « », став свободным агентом.

«Я собираюсь вернуть свои таланты домой. У меня был выбор между «Уорриорз» и «Буллс». Очевидно, всегда хорошо играть с большим количеством талантливых игроков в « », но знаете, там много защитников.

Я решил, что прямо сейчас могу выйти в плей-офф с «Буллс», немного усилить их. Восток слабоват. Я очень рад, теперь смогу отвести своего сына и свою маленькую дочку в школу. Я могу надеть майку с названием своего города», – заявил Беверли.

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