Патрик Беверли: «У меня был выбор между «Уорриорз» и «Буллс»

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА Патрик Беверли Баскетбол

Патрик Беверли объяснил, почему решил перейти в «Чикаго», став свободным агентом.

«Я собираюсь вернуть свои таланты домой. У меня был выбор между «Уорриорз» и «Буллс». Очевидно, всегда хорошо играть с большим количеством талантливых игроков в «Голден Стэйт», но знаете, там много защитников.

Я решил, что прямо сейчас могу выйти в плей-офф с «Буллс», немного усилить их. Восток слабоват. Я очень рад, теперь смогу отвести своего сына и свою маленькую дочку в школу. Я могу надеть майку с названием своего города», – заявил Беверли.

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1 комментарий

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Гол С Навеса
дядя,ты дурак?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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