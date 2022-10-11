Патрик Беверли – о драке Грина с Пулом: «Такое не должно происходить»
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли высказал свое мнение о драке между игроками «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.
«Это не должно было случиться. Вообще. Такое не должно происходить.
Случались ли когда-нибудь драки в моих командах? Нет. Споры – да, драки – нет. Мы профессионалы, это черта, которую нельзя переходить», – сказал Беверли.
В прошлую среду во время тренировки «Уорриорз» Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть.
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