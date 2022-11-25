Дрэймонд Грин – о дисквалификации Беверли: «Три матча – это перебор»

Форвард «Уорриорз» высказался по поводу дисквалификации разыгрывающего «Лейкерс» .

дисквалифицировала Беверли на три матча без сохранения зарплаты за то, что он толкнул центрового «Финикса» Деандре Эйтона в спину и повалил на паркет.

«Три матча – это перебор», – отреагировал Грин в социальных сетях.

В официальном заявлении лиги по поводу отстранения Беверли отмечается, что оно «частично связано с предыдущими неспортивными поступками» игрока.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен