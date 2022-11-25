Дрэймонд Грин – о дисквалификации Беверли: «Три матча – это перебор»
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу дисквалификации разыгрывающего «Лейкерс» Патрика Беверли.
НБА дисквалифицировала Беверли на три матча без сохранения зарплаты за то, что он толкнул центрового «Финикса» Деандре Эйтона в спину и повалил на паркет.
«Три матча – это перебор», – отреагировал Грин в социальных сетях.
В официальном заявлении лиги по поводу отстранения Беверли отмечается, что оно «частично связано с предыдущими неспортивными поступками» игрока.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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