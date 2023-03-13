Стефен Карри подарил игровую майку болбою, которому попал мячом в голову

Теги светская хроника Голден Стэйт Милуоки НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время разминки перед матчем с «Милуоки» бросил от входа в подтрибунное помещение в кольцо на противоположной стороне площадке.

Мяч не долетел до кольца и попал прямо в голову болбоя, который подавал мячи игрокам «Уорриорз».

После матча 2-кратный MVP подарил пострадавшему болбою игровую майку.

«Лучшая игровая майка, которую я когда-либо отдавал. Джонатан, извини меня 🤦‍♂️», – написал Карри в соцсетях.

«Голден Стэйт» одержал победу над «Милуоки» в овертайме – 125:116. Карри завершил матч с 36 очками, 6 подборами и 4 передачами.

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2 комментария

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ARAMIS777
Хороший поступок.
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Руслан Султанов
Кто б не принял такие извинения!?) Готов тоже принять десяток таких подач ради майки легенды НБА)
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