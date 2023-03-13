Разыгрывающий «Голден Стэйт» во время разминки перед матчем с « » бросил от входа в подтрибунное помещение в кольцо на противоположной стороне площадке.

Мяч не долетел до кольца и попал прямо в голову болбоя, который подавал мячи игрокам «Уорриорз».

После матча 2-кратный MVP подарил пострадавшему болбою игровую майку.

«Лучшая игровая майка, которую я когда-либо отдавал. Джонатан, извини меня 🤦‍♂️», – написал Карри в соцсетях.

« » одержал победу над «Милуоки» в овертайме – 125:116. Карри завершил матч с 36 очками, 6 подборами и 4 передачами.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает