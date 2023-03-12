Стефен Карри попал мячом в голову болбою, бросив через всю площадку во время разминки

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время разминки перед матчем с «Милуоки» бросил от входа в подтрибунное помещение в кольцо на противоположной стороне площадке.

Мяч не долетел до кольца и попал прямо в голову болбоя, который подавал мячи игрокам «Уорриорз».

«Голден Стэйт» одержал победу над «Милуоки» в овертайме – 125:116. Карри завершил матч с 36 очками, 6 подборами и 4 передачами.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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1 комментарий

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chitago
Опасный момент. Рядом малой бегал.
Надеюсь, подошел извиниться и подогнать мерча.
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+2
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