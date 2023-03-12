Стефен Карри: «Больше всего меня похвалили за блок-шот»

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал свое защитное действие в концовке встречи с «Милуоки» (125:116).

«Когда ты попадаешь пару важных бросков в концовке, а затем оказываешься в положении, позволяющем создать момент на своей половине, я думаю, это дает всем окружающим заряд энергии. В раздевалке я получил больше комплиментов по этому поводу, чем по любому из моих сегодняшних бросков», – пояснил Карри.

Это был первый блок-шот в карьере Карри в последние 10 секунд заключительной четверти в регулярном чемпионате.

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1 комментарий

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Tim Timson
там ещё и Клэй в клатче огненно защищался)
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