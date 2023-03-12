Стефен Карри: «Я в порядке, просто старею»
«Голден Стэйт» в субботу одержал победу в овертайме над лидером Восточной конференции «Милуоки» – 125:116. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри провел на площадке больше 43 минут, набрав 36 очков.
По окончании матча репортер Лиза Солтерс поинтересовалась у 34-летнего разыгрывающего, в порядке ли он.
– Ты выглядишь усталым. Ты в порядке?
– О, я в полном порядке. Просто старею.
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
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