Стефен Карри: «Я в порядке, просто старею»

«Голден Стэйт» в субботу одержал победу в овертайме над лидером Восточной конференции « » – 125:116. Лидер «Уорриорз» провел на площадке больше 43 минут, набрав 36 очков.

По окончании матча репортер Лиза Солтерс поинтересовалась у 34-летнего разыгрывающего, в порядке ли он.

– Ты выглядишь усталым. Ты в порядке?

– О, я в полном порядке. Просто старею.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф