Стефен Карри бросил «убийственный взгляд» после трехочкового попадания в овертайме

Суперзвезда «Голден Стэйт» бросил «убийственный взгляд» на трибуны, исполнив точный трехочковый за 2 минуты до конца овертайма в матче против « ».

Попадание Карри увеличило преимущество «Уорриорз» до 7 очков – 120:113. Овертайм закончился победой хозяев со счетом 125:116.

Карри стал главным героем победного матча с «Бакс». Лидер «Уорриорз» перевел игру в овертайм, забросив трехочковый и сделав блок-шот в концовке основного времени, и завершил матч с 36 очками.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф